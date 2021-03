Karsdorp rinnova fino al 2025: “Ora state vedendo il vero Rick”

Era nell’aria da un po’, è stato ufficializzato ieri. Rick Karsdorp ha firmato il rinnovo del contratto fino al 2025 (il vecchio accordo scadeva a giugno 2022), scrive Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport.

“Sono molto felice, sentire la fiducia del club è stato fondamentale“, ha detto il terzino olandese, per lui finora in questa stagione un gol e 5 assist. Praticamente è rinato. “Ora potete vedere il vero Rick – dice lui – Fonseca mi ha sempre aiutato molto. Quando sono tornato speravo in una stagione così, credevo in me stesso. Nei precedenti tre anni ho giocato pochissimo, ora sono già a più di trenta partite. Obiettivi? Ne ho tanti, ad iniziare dalla vittoria di un campionato o di una coppa. Quindi, andiamo a prenderci ciò che vogliamo“.