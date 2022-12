Karsdorp, oggi la decisione per il Portogallo. Ma il no è più vicino

La decisione finale sarà presa oggi, anche se l’impressione è che il percorso verso la scelta sia quasi tracciato scrive Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport. È difficile, molto difficile che Rick Karsdorp possa partire con la squadra per il Portogallo, in Algarve, dove la Roma da domani e fino al 22 svolgerà un mini-ritiro. Mourinho non vuole avere fattori considerati “destabilizzanti” all’interno del gruppo nel momento in cui c’è da programmare una ripartenza che può essere fondamentale per il futuro della Roma. Anche ieri Karsdorp era regolarmente al suo posto per la seduta di allenamento quotidiana della squadra giallorossa. Il fatto che il terzino fosse in gruppo farebbe pensare ad un riavvicinamento. Vedremo oggi se sarà davvero così, anche se tutti i rumours e le sensazioni di chi vive da vicino questa situazione fanno propendere per tutt’altro. La società vorrebbe ovviamente che la frattura tra il tecnico e il giocatore si potesse ricomporre, almeno formalmente, per cercare di risolvere un problema che sta diventando ogni giorno che passa sempre più di difficile risoluzione.