Karsdorp, missione compiuta: la locomotiva è tornata davvero. Europeo più vicino

Il terzino tra i pre-convocati dell'Olanda, un'altra gioia nella sua stagione positiva

Sono passati due anni dall'ultima volta che Karsdorp era stato convocato dall'Olanda. A quel livello il terzino non ci è più tornato, anche se piano piano ci si sta riavvicinando. E infatti, riporta Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport, qualche giorno fa è stato inserito tra i pre-convocati degli Oranje per l'Europeo. A richiamarlo è stato De Boer, che è il ct dallo scorso settembre. È il giusto epilogo di una stagione fortunata. Karsdorp è stato bravo e furbo a restare alla Roma, credendo nella sua rinascita. E in stagione ha giocato ben 44 partite (nelle due precedenti in giallorosso si era fermato a 15 presenze). Ora finalmente si sente un giocatore rinato.