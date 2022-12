Karsdorp, l’ora della verità: vacanze finite ma il Portogallo resta in bilico

Karsdorp quindi stavolta dovrebbe rispondere presente alla convocazione giallorossa. Oggi dovrebbe sbarcare a Roma, per far ritorno a casa sua, in quel di Casal Palocco, dove però ieri qualcuno era straconvinto di averlo già visto da quelle parti. Karsdorp è stato già informato della multa che gli è stata comminata dalla Roma per la mancata partecipazione alla mini-tournée in Giappone, multa che potrebbe sfiorare il 30% dello stipendio mensile (il massimo previsto dal regolamento, il che per Karsdorp vuol dire circa 45-50 mila euro o giù di lì). Ecco anche perché Karsdorp risponderà alla convocazione, non vuole certo rischiare di incorrere in un’altra sanzione. Il terzino molto probabilmente già lunedì in giornata chiederà un colloquio con Tiago Pinto, lui o il suo agente, Johan Henkes, che in questo ultimo mese è stato in costante contatto con la Roma per cercare di trovare una soluzione che possa accontentare un po’ tutte le parti in questione. L’olandese, infatti, sembra intenzionato a chiedere al club di non farlo andare in Algarve, in Portogallo, dove i giallorossi faranno un ritiro invernale dal 15 al 22 dicembre, sempre ad Albufeira, stesso luogo della scorsa estate (a proposito, ieri la Roma ha ufficializzato anche la terza amichevole, quella che si giocherà alle ore 16 del 22 dicembre contro gli olandesi dell’Rkc Waakwijk, dopo quelle con gli spagnoli del Cadice e i portoghesi del Casa Pia). Karsdorp, infatti, manifesterà al club la difficoltà a trovarsi per una settimana intera – mattina, pomeriggio e sera – con un allenatore che ha detto esplicitamente di non gradirne più la presenza. Il concetto dell’olandese è quindi molto semplice: un conto è venire a Trigoria e allenarsi un paio di ore, un altro passare tutto il giorno in un contesto non più idilliaco, a suo modo di pensare. Bisognerà però capire cosa vorrà fare la Roma di fronte ad una richiesta di questo genere.