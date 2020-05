Karsdorp, Florenzi e Schick: tesoretto da 45-50 milioni

Circa 50 milioni. Che sarebbero già una bella iniezione di fiducia. E di liquidità, che poi è quello di cui ha bisogno la Roma in questo momento.

Questi sono i soldi, scrive Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport, che i giallorossi potrebbero incassare da un terzetto di giocatori in esubero: Schick (valutato 25 milioni, sconto incluso), Florenzi (12-15) e Karsdorp (8-10). Inoltre si risparmierebbero anche 13-14 milioni di ingaggi.

Se però per il ceco un accordo probabilmente si troverà, nonostante il Lipsia offra 20 milioni invece dei 29 previsti, il discorso è diverso per i due terzini. L’azzurro difficilmente resterà a Valencia, ma ha tanti estimatori. Più complicata la questione legata all’olandese, che rimarrebbe al Feyenoord, che ha però una situazione contabile preoccupante e dunque punta al rinnovo del prestito. Ma la Roma preferisce far cassa.