Karsdorp e Spinazzola in gruppo. L’olandese può partire per l’Austria

Ieri la Roma è tornata a lavorare in vista della sfida di giovedì prossimo a Salisburgo, in Europa League. E la bella notizia è la presenza in gruppo di Leonardo Spinazzola, che ha recuperato dalla lesione al flessore destro che si era procurato nella partita di Napoli, scrive Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport. Ma l’altra novità è la presenza in gruppo anche di Rick Karsdorp. Dopo i fatti di Sassuolo-Roma e la mancata cessione a gennaio, Mourinho ha fatto capire come si auspica un passo avanti per poterlo finalmente riutilizzare e avere una scelta in più sugli esterni. Possibile quindi che Karsdorp possa essere aggregato anche al gruppo in partenza domani per l’Austria. Dove, probabilmente, Mourinho giocherà con la squadra che gli dà maggiore affidamento.