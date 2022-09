Karsdorp è al rientro. Camara chiede spazio

Tra Rick e Celik è ballottaggio Il guineano gioca sicuramente o dal via o a partita in corsa

Dietro riposerà sicuramente Smalling, da capire chi affiancherà Mancini e Ibañez. L’ipotesi più accreditata è l’arretramento di Cristante in difesa, ma mou potrebbe anche decidere di dare una chance a Vina, che nel pre-campionato è stato provato anche come centrale di difesa. L’uruguaiano scalpita, è diventato la terza scelta a sinistra e finora ha giocato solo quei pochi minuti finali ad Empoli. Magari potrebbe partire anche a sinistra, nel caso in cui si decidesse di far rifiatare Spinazzola.