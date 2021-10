Juventus-Roma, Dybala si allena ancora da solo: recupero difficile

Probabile che Paulo resti fuori dai convocati, come Morata. Saranno Kean o Bernardeschi a completare l’attacco di Allegri

Anche ieri Alvaro Morata e Paulo Dybala hanno svolto un lavoro personalizzato, da soli: per lo spagnolo era cosa attesa, per l’argentino si sperava in un rientro che rendesse possibile averlo a disposizione, almeno part-time, per la gara contro la Roma. Il 9 è fuori per Juventus-Roma, il 10 al massimo andrà in panchina, ma lo scenario più probabile ad oggi prevede - scrive Valerio Clari su 'La Gazzetta dello Sport' - che sia fuori dalla lista dei convocati. In attacco si apre un vuoto, che verrà riempito sì da Chiesa, ma non solo. Il suo partner verrà pescato dal tris di K: Kean, Kulusevski, Kaio Jorge, in ordine di possibilità e c’è anche una variabile Bernardeschi. Fra i sudamericani Danilo ha saltato l’ultima gara col Brasile (4-1 all’Uruguay), mentre Alex Sandro ha giocato 90’: il primo dovrebbe quindi essere titolare domani, con De Sciglio sull’altra fascia.