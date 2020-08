Juventus, Pirlo vuole Dzeko ma l’ingaggio è un problema

Il futuro di Edin Dzeko con la Roma è di nuovo in dubbio. Dopo il rinnovo della scorsa estate tornano a inseguirsi le voci di mercato che lo vogliono altrove. Come riporta La Gazzetta dello Sport, Pirlo l’ha individuato come giocatore ideale per la sua nuova Juventus. Spalla perfetta per CR7, ha esperienza e tecnica e lavora molto per la squadra. Il tecnico lo preferisce a Milik. Dzeko è tornato oggi a Roma dalla Croazia e presto parlerà col club: se sarà lui a chiedere di essere ceduto i giallorossi sono pronti a trattare. Il problema è l’ingaggio: guadagna 7 milioni a stagione e la Juventus vorrebbe alleggerire il monte stipendi.