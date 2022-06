Juventus, Cuadrado in Bilico. Roma e Inter interessate

Il futuro di Juan Cuadrado in bianconero è in bilico. Il rinnovo automatico sino al 30 giugno 2023 scattato al raggiungimento delle 40 presenze ha creato frizioni tra l'esterno e la società bianconera: come riporta Marco Guidi su la Gazzetta dello Sport, la Juventus vorrebbe che il colombiano spalmasse i 5 milioni di euro previsti per l'ultimo anno di contratto in più annualità, abbassando lo stipendio. L'esterno è molto stimato da Allegri per la sua duttilità, ma in caso di mancato accordo le strade potrebbero separarsi in estate. Roma e Intersono interessate al colombiano, ma la Juventus difficilmente accetterebbe di agevolare il suo svincolo per vederlo accasarsi da una concorrente.