Juve su Tonali: primo contatto con il Brescia. Poi il blitz a Roma per Zaniolo

La campagna d’Italia della Juve parte da Brescia, con la puntata su Sandro Tonali. E tanto per non perdere la mano il giorno dopo li cfo bianconero Fabio Paratici s’è trasferito a Roma per una ripassata su Nicolò Zaniolo, scrive Laudisa su La Gazzetta dello Sport. Il club giallorosso ha appena blindato l’ex Inter con un sostanzioso rinnovo di contratto: aspetto da non sottovalutare. In effetti in estate la Juventus aveva lavorato a lungo sul fronte-Zaniolo, contando anche sulle esigenze di bilancio della società di Pallotta. Il blitz all’Olimpico per vedere dalla tribuna la gara con l’Atalanta non sarà certo l’ultimo e tutto lascia credere che nel 2020 la questione tornerà d’attualità.