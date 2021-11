Juve sotto inchiesta, caso plusvalenze: indagati Agnelli, Nedved e Paratici

Perquisite le sedi di Torino e Milano: nel mirino le operazioni dal 2018 al 2021. C’è pure l’accusa di false fatturazioni

Doveva essere una vigilia come tante altre, vissuta pensando solo e soltanto al campo, invece si è trasformato in un pomeriggio agitato in casa Juventus. Ieri la Guardia di Finanza è stata alla Continassa, quartier generale torinese del club bianconero, e nella sede di Milano per acquisire documenti relativi alle ultime tre stagioni, dal 2018-19 al 2020-21. Il blitz è stato una conseguenza dell’apertura di un fascicolo legato alla vicenda delle plusvalenze fittizie: la Juventus (e in particolare 6 sui dirigenti, tra cui il presidente Andrea Agnelli) è indagata per falso in bilancio e fatturazioni false. L’indagine, denominata «Prisma» e coordinata dai pubblici ministeri Mario Bendoni, Cirio Santoriello e dall’aggiunto Marco Gianoglio, è stata avviata nel maggio 2021 ed è strettamente collegata agli accertamenti che erano stati avviati nelle scorse settimane prima dalla Consob e poi dalla Covisoc e all’apertura di un fascicolo anche da parte della Procura Federale.