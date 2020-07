Juve, Sarri: “Il calendario ci ha creato problemi. Con la Roma forse l’Under 23”

Se Sarri cercava risposte a meno di 10 giorni dal Lione, non sono state positive, perché l’attacco formato Champions (Cristiano Ronaldo-Higuain-Bernardeschi è una scelta praticamente obbligata se Dybala non recupererà dall’infortunio) non ha segnato e non ha convinto. E la difesa (ieri senza De Ligt) ha incassato altri due gol. Sarri a fine partita ha polemizzato con la Lega: “Ci ha creato anche dei problemi, siamo l’unica squadra a giocare 5 partite in 12 giorni. Vediamo se è il caso di schierare l’Under 23 nell’ultima“. E sulla partita, una considerazione: “L’approccio mentale a Lione dovrà essere diverso“.