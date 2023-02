Juve più italiana: idea Frattesi e per il futuro torna di moda Zaniolo

In cima alla lista dei rinforzi per il 2023-24 della Juventus figura sempre il nome di Davide Frattesi, 23enne centrocampista del Sassuolo nel giro della Nazionale del c.t. Roberto Mancini. Ma, scrive Filippo Cornacchia su La Gazzetta dello Sport, c’è anche un altro ex romanista sempre di moda negli ambienti bianconeri: si tratta di Nicolò Zaniolo, sfiorato più volte in passato dai binaconeri e nell’ultima sessione di mercato trasferitosi al Galatasaray (22 milioni con i bonus). L’avventura in Turchia è appena iniziata, ma la Juventus continua a tenere le antenne dritte. Di diverso, rispetto al passato e alla mancata fumata bianca Roma-Juve delle scorse estati, c’è soprattutto un fattore: il classe '99 in Turchia ha una clausola rescissoria (35 milioni), ma la cifra si abbasserà automaticamente ad ogni sessione di mercato. I bianconeri, in attesa di capire se giocheranno o meno le Coppe, non sanno ancora se potranno tentare l’affondo per l’ex giallorosso già a giugno. Ma una cosa è certa: Zaniolo è nei pensieri della Juventus per il futuro.