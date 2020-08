Juve, Pirlo chiama Dzeko e progetta il super tridente con Edin, Ronaldo e Dybala

Una telefonata può allungare la vita e cambiare il corso di una carriera. La questione centravanti è prioritaria in casa Juventus e Andrea Pirlo è sceso in campo per dare la spinta decisiva, scrive Fabiana Della Valle su La Gazzetta dello Sport. L’obiettivo del nuovo allenatore bianconero era palesare al centravanti della Roma il suo gradimento e spiegargli perché lo considera centrale per la sua idea di gioco.

Nella testa del tecnico, che in fase difensiva alternerà la linea a quattro e quella a tre, in attacco non ci si schioda dal tridente. L’idea di base è un 3-4-1-2 (oppure un 4-3-1-2) con Dybala che parte largo a destra per poi accentrarsi e Dzeko e Ronaldo più vicini. Pirlo considera Dzeko il compagno ideale di Cristiano (e il portoghese approva la scelta) sotto tutti i punti di vista, perché riempie l’area, apre spazi e fa tanti assist. Il bosniaco diventerebbe quasi il regista offensivo della squadra e permetterebbe a Dybala di essere ancora più incisivo e più presente in zona gol.

Vincere è anche l’unico motivo per cui Dzeko lascerebbe la Roma: a 34 anni vuole sbaciucchiare un trofeo anche in Italia. Ecco perché il club giallorosso, che non ha né intenzione né necessità di cedere il suo capitano (andrà a scadenza nel 2022, se resterà gli verrà proposto un altro anno con ingaggio da spalmare) aspetta di parlare con Edin: se dirà di voler andare via, la Roma lo accontenterà e si metterà seduta per trattare con l’acquirente. Non c’è solo la Juventus: è in corsa anche l’Inter, club molto apprezzato e dove è appena arrivato il grande amico di Edin, Kolarov, che però per poter prendere un attaccante prima deve vendere Lautaro Martinez.

Ora la palla passa a Dzeko e alla Roma, che nel frattempo attende notizie da Napoli, da dove arrivano segnali positivi. La Roma vuole assicurarsi il sostituto di Dzeko (per il cui cartellino vorrebbe dalla Juventus 15 milioni) a costo zero e lo scambio Under-Milik più la cessione ai partenopei del giovane Riccardi lo consentirebbe.