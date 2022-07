Juve, per Zaniolo un altro round con l’agente: la Signora c’è

Vigorelli ribadisce che la Roma vuole soltanto 60 milioni cash Cherubini studia l’offerta giusta

Redazione

Non solo Koulibaly: ieri è stata una giornata piena per Federico Cherubini, che a Milano oltre all’agente del difensore del Napoli ha incontrato Claudio Vigorelli, procuratore di Nicolò Zaniolo, scrive Fabiana Della Valle su La Gazzetta dello Sport.

Il principale argomento di conversazione è stato il futuro del romanista, che è tornato ad allenarsi con la sua squadra ma non è così certo di rimanerci. Non è un mistero che la Juventus sia interessata al giocatore, come conferma anche l’incontro con Tiago Pinto, diesse della Roma, che è andato in scena un po’ di tempo fa. I bianconeri però non hanno ancora presentato un’offerta ufficiale e i giallorossi restano fermi sulla propria valutazione dell’azzurro, che è di 60 milioni.

In sostanza Vigorelli ha riportato alla Juventus la posizione del club di proprietà dei Friedkin: Zaniolo si muoverà solo per una cifra consistente e per una soluzione cash, senza contropartite.

L’incontro è stato interlocutorio ma le sensazioni sono positive, Cherubini ha ribadito l’interesse bianconero nei confronti del giocatore, un profilo giovane, italiano e dall’ingaggio sostenibile da aggiungere allo zoccolo duro azzurro, formato da Bonucci, Chiesa e Locatelli. I prossimi giorni saranno decisivi, perché dalla cessione di De Ligt possono arrivare i soldi non solo per acquistare il suo sostituto in difesa (Koulibaly) ma anche per consentire ai bianconeri di formulare una proposta che possa convincere i giallorossi.