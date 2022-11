Juve, Frattesi-Zaniolo occasioni d’estate

L’ azzurro non passa mai di moda, specie in casa Juventus. Il nuovo diktat per gli uomini mercato bianconeri, scrive MArco Guidi su La Gazzetta dello Sport , è “prima gli italiani”. A cominciare da Guglielmo Vicario , l’indiziato numero uno a raccogliere, prima o poi, l’eredità di Wojciech Szczesny tra i pali. La porta bianconera, andasse in porto l’idea di affidarla all’attuale guardiano dell’Empoli, tornerebbe a parlare italiano stabilmente. Ok, oggi c’è già Perin, ma il titolare designato è Szczesny, senza se e senza ma. L’interessamento per Vicario è ancora alle fasi iniziali, ma il gradimento è reciproco e con l’Empoli si potrebbero giocare diverse carte, quando e se la trattativa dovesse entrare nel vivo. La concorrenza è rappresentata dalla Roma e, soprattutto, dal Tottenham, che cerca un nome per il dopo Lloris.

A centrocampo, oltre Miretti, Fagioli e Locatelli, la Juve che verrà potrà contare anche su Rovella e Ranocchia. Naturale che si farà un po’ di selezione, ma le pedine azzurre possono eventualmente servire anche come incasso sul mercato. Chi alla Continassa verrebbe di corsa è Davide Frattesi, che già in estate voleva lasciare il Sassuolo. Nel reparto, al momento, i bianconeri sarebbero a posto, ma con Rabiot in scadenza e McKennie seguito da diversi club di Premier, chissà che tra qualche mese lo scenario non possa cambiare. Frattesi è un nome comunque apprezzato da Cherubini e i suoi. Così come non è un mistero che tra la Signora e Nicolò Zaniolo ci sia un certo feeling, sebbene le voci estive non si siano poi tramutate in un trasferimento. Zaniolo, nel frattempo, non ha ancora rinnovato il suo contratto con la Roma, in scadenza nel 2024. La strada, dunque, non è così in salita, se la Juve decidesse di fare sul serio.