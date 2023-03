Juve, decolla Zaniolo

Nicolò Zaniolo chiama, la Juventus... ascolta. L’intervista rilasciata alla Gazzetta dall’ex Roma, ora al Galatasaray, ha confermato come Istanbul sia considerata dal giocatore solamente una tappa intermedia nella sua carriera. Come riporta Marco Guidi su 'La Gazzetta dello Sport', la Juve, però, difficilmente sarà disposta a pagare il prezzo pieno della clausola di 35 milioni, nel caso voglia affondare il colpo. Alla Continassa, al momento, il mercato non è ancora una priorità, dato che l’immediato futuro del club passerà anche dalle aule dei tribunali sportivi e dagli uffici di Nyon. I dirigenti bianconeri, però, stanno già delineando le varie strategie a seconda degli esiti. L’intenzione di fondo è quella di “italianizzare” e ringiovanire la rosa. Così va letto il sondaggio già portato avanti con il Sassuolo per Davide Frattesi, primo obiettivo per il centrocampo. E, in questa logica, potrebbe tornare di moda proprio il nome di Zaniolo, a maggior ragione se Di Maria non dovesse alla fine decidere di restare a Torino.

Intanto gli uomini mercato della Juve continuano a seguire con interesse il giocatore anche in Turchia. Il rapporto con il suo procuratore, Claudio Vigorelli, è storicamente buono e i contatti restano frequenti. Poi di mezzo ci sarebbe, ovviamente, il Galatasaray, con cui andrebbe aperta una negoziazione. E qui la differenza potrebbe farla la voglia di tornare in Italia di Zaniolo, per far sì che le due società trovino un accordo. Zaniolo potrebbe essere una risorsa preziosa per la sua versatilità. Nel 3-5-2 attuale dei bianconeri, Nicolò potrebbe avere un ruolo da punta di raccordo. Se Allegri tornasse al 4-3-3, invece, Zaniolo potrebbe scivolare a destra da esterno d’attacco. Volendo, però, Nicolò potrebbe pure tornare all’antico, in una soluzione iper-offensiva: da interno di centrocampo con facoltà di inserirsi in avanti per sfruttare gli spazi. Di certo, se la Juve decidesse di investire su di lui, Max Allegri avrebbe poi il delicato compito di far compiere il salto mentale a Zaniolo.