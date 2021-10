Juve cinica e spietata. Battuta una bella Roma

Veretout si fa parare il rigore da Szczesny, decide il gol di Kean Bianconeri a meno 3 dall’Inter che sfidano domenica a San Siro

Questa è la Juve, bellezza. La Signora sale ai piani alti. Dopo la quarta giornata, aveva 8 punti di distacco da Inter e Milan, 7 dalla Roma, 5 da Lazio e Atalanta. Ora, dopo la quarta vittoria di fila, è al fianco di Lazio e Atalanta, a un punto dalla Roma e domenica giocherà a San Siro per agganciare l’Inter. I bianconeri hanno faticato a ripartire, ma, trovato il vantaggio con Kean, l’hanno difeso con la solita prova gladiatoria di Bonucci e Chiellini. Sono sopravvissuti a un rigore (errore di Veretout) e, per la quarta volta di fila, hanno vinto di corto muso. Come ricorda Luigi Garlanco su La Gazzetta dello Sport, La Roma ha perso allo Stadium per la decima volta in undici anni. Mourinho, pur non potendo contare sul miglior Pellegrini e avendo perso presto Zaniolo, ha fatto a lungo la partita, con personalità. Avrebbe meritato il punto. Ha sprecato un rigore in un’azione confusa, interpretata con affanno da guardalinee, arbitro e Var, in cui Abraham aveva calciato la palla in rete.