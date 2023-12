Juve, Chiesa o Yildiz? Dubbio davanti. Allegri: “Fede è bello pimpante”

Il gran dubbio della vigilia è legato al partner di Vlahovic in attacco, come riporta La Gazzetta dello Sport. Dare fiducia al giovane Yildiz o rimettere nell’undici iniziale il rientrante Chiesa? "Federico è bello pimpante. Deciderò la mattina della partita. È comunque importante che tutti stiano bene. A parte De Sciglio, che ha già fatto un paio di mezzi allenamenti con la squadra, Alex Sandro, che ne avrà per una decina di giorni, e Kean, a cui manca ancora un po’, gli altri stanno tutti bene" ha detto Allegri in conferenza stampa. Squalificato Cambiaso, due opzioni per la fascia destra: o lo spostamento di McKennie, con Miretti da mezzala, oppure il rilancio di Weah dal 1’. E sulla Roma Allegri dice: "E' una squadra scorbutica, che sa metterti fuori dalla partita, ha uno dei migliori allenatori in panchina e giocatori di talento davanti. Serve una partita di pazienza senza strafare".