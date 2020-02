Nonostante non giochi in campionato da un girone intero (partita in casa contro l’Atalanta) e nonostante Fonseca lo abbia escluso dalla lista Uefa, ai microfoni di Dazn il brasiliano Juan Jesus ha detto che non sta pensando ad un trasferimento: “Ho ricevuto due offerte dal Flamengo, ma ho rifiutato. La mia famiglia si trova bene qui e sto facendo bene con la Roma. Sto bene in questo club, ho solo 28 anni” come riporta La Gazzetta dello Sport.