Juan Jesus emarginato ma fedele: “Non vado via”

Non vede il campo dal 25 settembre eppure, nonostante Fonseca gli abbia fatto capire più o meno chiaramente di non considerarlo nelle rotazioni, Juan Jesus si sente a tutti gli effetti parte del gruppo, scrive Chiara Zucchelli su La Gazzetta dello Sport.

Non solo: il brasiliano, il cui contratto scade nel 2021, è talmente integrato che vorrebbe restare ancora a lungo a Roma. Lo dice lui stesso in un’intervista al sito ufficiale del club: “Ancora devo fare tante cose per questa società e mi piacerebbe rimanere qui per tanti anni perché sto bene, la mia famiglia anche, mio figlio è nato qui, non ho un motivo per andare via“.

La Roma non è esattamente dello stesso avviso, complice anche un ingaggio importante, ma finora il difensore ha rifiutato tutte le destinazioni in prestito.