José: “Pairetto, ti manda la Juve”. La Roma trema: stop di 2-3 turni

Oggi il giudice sportivo deciderà la sanzione per il tecnico giallorosso

“Una telefonata allunga la vita“, recitava un celebre spot televisivo del secolo scorso. Possibile, ma di sicuro non aiuterà José Mourinho a guidare la Roma dalla panchina nelle prossime giornate, scrive Massimo Cecchini su La Gazzetta dello Sport. Oggi, infatti, il giudice sportivo deciderà la sanzione per il tecnico portoghese – e anche per il g.m. Tiago Pinto – per le proteste rivolte all’arbitro Luca Pairetto di Torino quando l’incontro di sabato contro il Verona volgeva verso il termine e il direttore di gara aveva concesso 4 minuti di recupero. Pochi, secondo Mou, che è entrato in campo come una furia, trattenuto dai suoi collaboratori, mimando il gesto del telefono e pronunciando frasi su cui si sono lambiccati in tanti, fino alla ricostruzione che recitava: “…ti hanno mandato apposta, ti ha mandato la Juve…". A quel punto è arrivata l’espulsione diretta, con Mou che doveva ancora essere frenato per evitare guai peggiori. Gli ispettori federali, tra l’altro, erano a due passi dal tecnico al momento dello sfogo, perciò hanno sentito tutto e segnalato gesti e parole al Giudice Sportivo. Appare dunque da escludere l’apertura di un fascicolo in Procura federale prevista solo nel caso in cui il comportamento da sanzionare non compaia in alcun referto. La squalifica è attesa, ma lunga quanto? L’articolo 36 del codice di Giustizia Sportiva dispone che la sanzione minima per calciatori e tecnici “in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara” sia di due giornate di squalifica, “salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti”. E sono proprio le aggravanti a impensierire la Roma.