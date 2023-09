José, la maledizione del terzo anno incombe su Trigoria

I tifosi della Roma sperano ovviamente che non vada così, ma lo spettro del terzo anno di Mourinho aleggia su Trigoria, come ripirta La Gazzetta dello Sport. Il che, poi, è quasi una maledizione, considerando che al Real Madrid andò via a fine anno dopo una stagione deludente (dove non vinse nulla, nonostante i tanti big). Con Chelsea e Manchester United fu invece mandato via in corsa, proprio a metà stagione. E ora con la Roma il cammino è iniziato come mai si poteva immaginare...