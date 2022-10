José e gli altri: un libro alla scoperta di Mou

Arrivato in Italia nel 2008, ha conquistato i tifosi dell’Inter con lo storico “Triplete”, ma non è mai stato indifferente agli altri, agli avversari affascinati dalla sua personalità. La stagione scorsa Mou è tornato in Italia e non ha smentito la sua fama, sollevando la prima coppa della storia della Roma. Su di lui sono state scritte decine di biografie, ma questo libro lo racconta da un punto di vista particolare: è un viaggio alla scoperta dell’allenatore, e soprattutto dell’uomo, attraverso il rapporto con i più importanti colleghi con i quali s’è confrontato. In un sorprendente faccia a faccia di stima, rivalità, ammirazione, gelosia, conflittualità lungo quasi tre decenni. Da Robson a Ferguson, da Guardiola ad Allegri, passando per Ranieri, Benitez, Ancelotti… tutte le rivalità, le amicizie e le alleanze, con i tecnici che Mou ha incrociato lungo la sua carriera da Special One. Ecco alcuni brani tratti da "Mou e gli altri", scritto da Fabio Licari, Cairo Editore, da domani in libreria e in edicola.