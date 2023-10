José a nudo: “Io convinto dai Friedkin prima di scoprire cos’è il Romanismo”

Nonostante il feeling con i Friedkin non sia ai massimi storici,scrive Massimo Cecchini su La Gazzetta dello Sport., José Mourinho ci tiene a ribadire la sua adesione al romanismo come manifestazione di empatia. "La Roma – racconta l’allenatore portoghese nella seconda parte della intervista a Sky, che andrà in onda a partire da oggi – è arrivata con un discorso che mi è piaciuto, ed è stata la proprietà che mi ha fatto venire. Dopo, quando sono arrivato e ho imparato a conoscere il romanismo, ho imparato a conoscere tutti i loro dubbi, ho imparato a conoscere tutte le loro frustrazioni e ho cercato di entrarci dentro. Mi piace il romanismo. Mi piace il romanista puro, mi piace il romanista della strada. Quando sono in panchina e guardo alla destra all’Olimpico (la curva Sud, ndr) mi emoziono ancora". Solido è anche il suo rapporto con la squadra, anche se nei prossimi giorni perderà quattordici giocatori, impegnati con le varie nazionali. Per questo, fino a giovedì, lo Special One ha lasciato liberi tutti i giallorossi, anche se quelli alle prese con infortuni (Dybala, Pellegrini, Sanches, Smalling, Abraham e Kumbulla) andranno lo stesso a Trigoria per svolgere i rispettivi lavori di recupero.