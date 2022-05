Italiano: “Pretendo la mia Fiorentina. Il Franchi ci darà una mano”

Il tecnico viola viene da tre sconfitte in campionato: "Loro fortissimi, noi dobbiamo rialzarci Mourinho? Un vincente, auguri per la finale"

Vincere contro un vincente. Dopo i sei risultati utili consecutivi seguiti dalla tre sconfitte a raffica (4 considerata la Coppa Italia) che rischiano di rovinare la corsa europea, Italiano domani punta ad invertire il trend, scrive Giovanni Sardelli su La Gazzetta dello Sport. "Voglio ritrovare la Fiorentina di qualche settimana fa" dice il tecnico. Quella ad esempio capace di vincere a Napoli segnando tre reti. Davanti però, ci sarà la Roma finalista di Conference League allenata da Mourinho. "Un aggettivo per Mou? Vincente. Del resto cosa vuoi dire di un allenatore così, ha fatto ovunque cose grandiose. Lo ringrazio per le belle parole spese dopo l’andata e gli faccio gli auguri sinceri per la finale". La Fiorentina in linea di massima ha un solo risultato a disposizione. Conquistare i tre punti: per farlo, piuttosto banale, serve segnare. Cosa che negli ultimi tempi è risultata impresa semi impossibile.