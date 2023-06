Italia, Zaniolo titolare. Spinazzola verso una maglia, Pellegrini dalla panchina

Non sembrano esserci dubbi sul centrocampo: sarà quello che ha vinto l’Europeo, con Jorginho tra Barella e Verratti. La curiosità riguarda l’attacco. Retegui può essere la svolta, i due gol al debutto sarebbero un lasciapassare, ma Immobile ha dalla sua esperienza e voglia di rivincita. Mancini non ha ancora deciso a chi affidare la maglia da titolare, ammette che "ci sarà spazio per entrambi" in Nations. L’idea era schierare due ali di profondità ai lati del 9, cioè Zaniolo e Chiesa, ma ieri lo juventino ha avuto problemi intestinali e per il c.t. non ha tutti i 90’ nelle gambe. Se Zaniolo sembra in prima fila a destra, sull’altro fronte salgono le quotazioni di Raspadori che in azzurro non ha mai tradito. Verso la panchina, quindi, sia Cristante che Pellegrini.