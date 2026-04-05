Italia, ultimo stadio. Figc in pressing, ma siamo in ritardo: palla al Governo

Quello che il calcio ha chiesto e il Governo finora non ha fatto deve diventare in fretta realtà se vogliamo avere stadi più moderni e cinque impianti con i requisiti per ospitare le partite dell'Europeo 2032 che organizzeremo insieme alla Turchia. Il commissario straordinario Massimo Sessa, ufficialmente operativo da venerdì, dovrà accelerare per evitare una figuraccia del Paese sugli stadi. In questo momento solo l'Allianz Stadium è certo di ospitare le partite del torneo continentale. La Figc dal Governo si aspettava il riconoscimento dell'1% sulle scommesse sul calcio, la Federazione aveva chiesto anche l'introduzione di sgravi fiscali oltre alla creazione di un fondo di private equity. Lo scrive Andrea Ramazzotti su La Gazzetta dello Sport. Le difficoltà burocratiche hanno reso l'iter in salita a Bari, Bologna, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma e Verona. Nella Capitale e a Cagliari i nuovi stadi hanno avuto un'accelerazione. E a Roma potrebbero essere tre i grandi cantieri aperti per gli stadi: Olimpico con l'adeguamento di Sport e Salute, Flaminio con i documenti di riqualificazione presentati dalla Lazio e Pietralata con l'ok al piano di fattibilità tecnica ed economica ricevuto dalla Roma.