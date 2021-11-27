Ci vorrebbe un “amico”, un centravanti, ma la verità è che dalla sera in cuiha urlato di dolore mentre squarciava per l’ennesima volta il— a Monaco nei quarti dell’Europeo —se non contro il(nella“finalina” di Nations League) e contro la minuscolaL’esterno della- spiega la '' - era la chiave dise a marzo lo ritroviamo sarà. L’attesa fino a marzo logora, ma così speriamo di riavere o aggiungere giocatori decisivi. L’altro, sempre da Roma, èquello vero,sarebbe ladell’attacco. E lache si è impadronita dell’ambiente ha velocizzato improvvisamente pratiche seppellite da tempo o mai aperte:C’è un altro problema. Se lanon concede un’amnistia, abbiamoa rischio per un’eventuale finale contro Portogallo o Turchia: Chiesa, Bernardeschi, Insigne, Pessina, Barella, Donnarumma, Chiellini e Pellegrini. Senzacon un centrocampo meno creativo e un attacco spuntato, siamo stati, quasi mai dominanti. Luizpuòun reparto a rischio. Il centrocampo era fino a ieri il reparto degli intoccabili;piùconquarto titolare eprimi a subentrare.dovrà dribblare altri infortuni edeve ritrovarsi. Peròsta crescendo da leader,gioca la sua miglior stagione, e la rosa si infoltisce cone magariConal massimo non possiamo aver paura di nessuno.