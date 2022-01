Italia, dal doppio play a Tonali-Locatelli. E ora Mancini pensa a Zaniolo

Il centrocampo a tre è il punto di forza: il c.t. ha alternative e studia nuove soluzioni. Tipo il romanista mezzala d’assalto

Il triangolo sì. Sempre. Rileggendo i tabellini delle 46 partite di Roberto Mancini si rintraccia un solo centrocampo “a due”. Risale alla peggior partita in assoluto del ciclo, Portogallo-Italia 1-0, 10 settembre 2018. La coppia Cristante-Jorginho finisce nel frullatore del palleggio portoghese. La forza di questa Nazionale era, ed è, il centrocampo. Ora non c’è un fenomeno come Pirlo, ma forse mai abbiamo avuto tanta ricchezza e tanti interpreti così adattabili in più ruoli. Si spiega così il 3-5-2 come sistema alternativo al 4-3-3 consolidato. Anche nello stage - scrive Fabio Licari su 'La Gazzetta dello Sport' - Mancini ha sempre proposto tre mediani. È il senso di Zaniolo "mezzala d’attacco": per il c.t. il romanista può giocare sia attaccante di destra nel 4-3-3 sia mezzala che s’inserisce nel 3-5-2 aggiungendosi alle due punte. Non lontano dal ruolo che ha disegnato per lui Mourinho nell’ultima Roma.