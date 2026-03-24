Italia, cercasi centrale in difesa: Gattuso aveva pensato anche a Cristante

Come si sta là dietro? Tutti abbastanza bene, grazie. Mancini è soltanto affaticato. Bastoni ha lavorato a parte ma una frase rubata a fine allenamento ("mi sembra gestibile" indicando la caviglia) lascia intendere che l’Irlanda del Nord sia alla portata. Calafiori non preoccupa, sebbene sia arrivato con qualche fastidio. I tre titolari della difesa dovrebbero farcela per giovedì. Le alternative si chiamano Scalvini, Coppola, Gatti e Buongiorno, non proprio gli ultimi arrivati. La Nazionale con una tradizione difensiva senza eguali soffre da tempo limiti tecnici (e quantitativi) nel reparto sul quale, storicamente, ha fondato i suoi successi. Siamo al paradosso: piedi buoni se non ottimi, attenzione difensiva non maniacale. In più, c’è abbondanza di sinistri di qualità rispetto a quelli di destra. Servirebbe infine un centrale di ruolo com’era Bonucci, mentre Bastoni si adatta. Può esserlo Scalvini in futuro. Gattuso - rivela Fabio Licari su 'La Gazzetta dello Sport' - aveva pensato anche a Cristante, alto, fisico, tatticamente disciplinato, ma teme che il romanista sia un po’ lento. Ieri, con tanti assenti nell’allenamento perché avevano giocato domenica, Gattuso ha provato solo Gatti (un po’ al centro, un po’ a destra) e Buongiorno (alternato tra sinistra e centro). La linea titolare non è un mistero: Mancini-Bastoni-Calafiori. Se l’interista non dovesse farcela, probabilmente Scalvini sarebbe in prima fila per sostituirlo, chissà se in mezzo o spostandosi a destra per accentrare Mancini: l’Irlanda del Nord gioca con una punta centrale che sarà affidata alle cure del romanista. Oggi si disegnerà la difesa.