Italia, c’è anche De Rossi tra i candidati come ct dell’Under 21

Dopo il fallimento all'Europeo e l'addio di Nicolato, è aperto il casting per il nuovo tecnico degli Azzurrini: oltre ai tre candidati federali è spuntato anche l'ex capitano della Roma

Primo incontro ieri in Figc tra il presidente Gravina, il c.t. Mancini, il supervisore delle giovanili Viscidi e il responsabile del Club Italia Vladovich. Al centro, la scelta del nuovo c.t. Under 21 e la riorganizzazione delle nazionali. Ai tre candidati federali (Nunziata dall’Under 20, Bollini dalla 19 ed Evani vice di Mancini) si è aggiunto - come riporta 'La Gazzetta dello Sport' - De Rossi che è già stato nello staff azzurro, ha un ottimo rapporto con il Mancio e possiede l’autorevolezza di un campione del mondo, anche se la sua idea era cominciare con un club.