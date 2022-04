Ira di Mou contro arbitro e Var: “Voglio il diritto di poter vincere e il rispetto”

Il tecnico portoghese scatenato: "Con Di Bello sono 10 gare che non riusciamo a prendere i 3 punti"

Avremmo voluto celebrare una Roma infinita, regina dei gol nei minuti di recupero (7) o nel quarto d’ora finale (15). Avremmo voluto santificare il ritorno al gol di El Shaarawy, l’uomo delle reti fuori tempo massimo. Invece a rubare la scena, scrive Massimo Cecchini su La Gazzetta dello Sport, è ancora una volta José Mourinho, che attacca frontalmente l’arbitro Di Bello e il “varista” Di Paolo per una gestione della partita che, secondo il portoghese, avrebbe svantaggiato i giallorossi. E le parole accendono gli animi. "Mi sembrava impossibile uscire da qui con un risultato positivo, nonostante la mia squadra abbia giocato non bene, ma benissimo. Dopo la partita di giovedì e contro una grande squadra come il Napoli, questo match sembrava l’Everest, ma abbiamo avuto qualità, carattere, condizione fisica e mentale assolutamente incredibili. Volevamo di più, ma è stato impossibile. Nel calcio tutte e due le squadre hanno il diritto di giocare per vincere le partite, che lottino per lo scudetto, il 5° posto o la salvezza. Stavolta ci è stato tolto questo diritto. Il campionato si decide anche se gli arbitri sbagliano a favore delle squadre che giocano per lo scudetto. Stavolta sembrava impossibile per noi vincere questa partita, anche se non voglio parlare troppo. In qualche momento della gara ho sentito anche un po’ di vergogna per essere lì".