Iorio: “Le due punte spesso decisive, ma meglio a gara in corso”

Quattro giorni al derby della capitale tra Lazio e Roma, con Ranieri alle presce con le scelte di formazione forse più importanti della stagione. In primis la possibile conferma dall'inizio della coppia Dovbyk-Shomurodov. "La vedo meglio come mossa da gara in corso. Quando entra Shomurodov la Roma cambia di colpo. Ma non cambierei l'assetto che fin qui ha portato a questa maxi rimonta. Insieme hanno fatto bene ma dall'inizio si rischierebbe troppo" , le parole dell'ex giallorosso campione d'Italia nel 1983 Maurizio Iorio a ' La Gazzetta dello Sport '.

Come giudica invece la stagione di Dovbyk? "I numeri gli danno ragione. Ma lo vedo piatto, col fisico che ha dovrebbe aiutare molto di più la squadra a salire come fa Lukaku. Lo sta provando a fare ma si vede che è forzato perché giustamente glielo chiede Ranieri. Lui ha altre caratteristiche, deve essere servito in area di rigore. Senza Dybala gli arrivano meno palloni, e in generale giocatori come Pellegrini e Soulé devono segnare di più".