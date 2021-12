Iorio: “Abraham-Mayoral è un tandem che mi piace. Ora possono completarsi”

L'ex attaccante giallorosso: "Lo spagnolo mi piace tanto, lo scorso anno non ha fatto bene, ma benissimo"

Maurizio Iorio, da ex attaccante, le piacerebbero Mayoral e Abraham insieme più spesso? "Sì, molto. Possono giocare insieme, mi piacciono, sono tutti e due intraprendenti e sanno fare i giusti movimenti. Si compensano come caratteristiche, possono diventare una bella coppia" dice la punta dello secondo scudetto giallorosso intervistato da Chiara Zucchelli su La Gazzetta dello Sport. Come mai Mayoral finora ha giocato così poco? "Non lo so, lo sa solo Mourinho e non entro nella scelta. Ma lo spagnolo mi piace tanto, lo scorso anno non ha fatto bene, ma benissimo. Penso che debba avere qualche occasione più, è giusto dargli fiducia". In assoluto qual è secondo lei il miglior partner per Abraham? "Con Borja, Zaniolo o Shomurodov penso che la Roma sia coperta, anche se l’uzbeko è in un periodo un po’ così. La Roma ha bisogno di fare gol, Tammy ha bisogno di una punta vicino per rendere al meglio e in questo momento forse l’intraprendenza di Mayoral può essere un ottimo supporto".