Inzaghi ringhia: “Siamo pronti a un gran match”

“La Roma ha un organico impressionante, ma noi siamo pronti per una grande gara“. Inzaghi non indietreggia dinanzi ai capitolini, anzi, rilancia le ambizioni del suo Benevento, come riporta La Gazzetta dello Sport.

“Servirà la gara perfetta, come abbiamo fatto con Lazio e Juve“. Il tecnico sannita assorbe il forfeit di Improta e Iago Falque, ed è intenzionato a presentare la stessa formazione di Bologna, tranne lo spagnolo. Al suo posto è ballottaggio tra Ionita e Insigne, con il moldavo favorito, visto che la sua presenza nel trio offensivo garantirebbe maggiore copertura dinanzi all’abilità dei capitolini nelle ripartenze.