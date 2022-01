Inter, Villar arriva solo se partono in due

Per l’ok al romanista bisogna vendere

Il vice Brozovic nell'Inter diventerebbe una necessità per Inzaghi se alla fine i centrocampisti nerazzurri in partenza fossero due e non soltanto uno, scrive Filippo Conticello su La Gazzetta dello Sport. Tradotto: se anche Stefano Sensi battesse i piedi per andare a giocare di più e trovasse un altro club pronto ad accoglierlo. A quel punto, la coperta in mediana diventerebbe corta e si potrebbe puntare su un giocatore con caratteristiche da regista. E su questo fronte, per lo staff nerazzurro Gonzalo Villar possiede la qualità e il dinamismo giusto per essere ingaggiato. Tra l’altro, Mourinho ha messo lo spagnolo da tempo sulla lista dei sacrificabili e lasciarlo per sei mesi di contratto all’Inter sarebbe un modo per non farlo svalutare troppo. A differenza della trattativa con l’Everton, però, su questo fronte i nerazzurri non possono che aspettare sulla riva del fiume il corso degli eventi.