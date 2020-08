Inter, tutto su Kolarov: c’è il sì del serbo, ora si tratta con la Roma

Un’inversione a U decisa, che annuncia in qualche modo quale sarà la nuova strategia dell’Inter sul mercato. I giovani possono aspettare. E allora ecco lo sprint – con tanto di accordo già trovato – con Aleksandar Kolarov, 35 anni a novembre, uomo di qualità, esperienza e fortissima personalità, scrive Vincenzo D’Angelo su La Gazzetta dello Sport.

Che qualcosa si muovesse intorno a Kolarov si era capito già dopo la scelta di cambiare agente, che spesso anticipa novità di mercato. E l’Inter è stata abile a muoversi sotto traccia negli ultimi giorni, ottenendo l’ok del giocatore al trasferimento a Milano. Ora c’è da convincere la Roma a lasciar partire il serbo. Il contratto di Kolarov scade nel 2021, quindi difficilmente la Roma potrà avanzare richieste troppo alte per il cartellino del serbo. E andare a parlare avendo già il sì del giocatore può essere un vantaggio. Ma l’arrivo di Kolarov può essere anche un assist in futuro per Edin Dzeko: i due sono legati da una grande amicizia dai tempi del City e Edin è un pallino di Conte da sempre. A pensar male si fa peccato, ma spesso ci si indovina.