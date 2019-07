Inter, Stankovic: “Dzeko è un grande centravanti, prenderlo sarebbe un vantaggio”

L’Inter gioca in attacco. Lukaku è l’obiettivo principale di Conte e Marotta, che intanto lavorano anche sul tavolo con la Roma per Edin Dzeko. Il bosniaco è stata la prima richiesta del tecnico nerazzurro, anche se ora c’è una fase di stallo con i giallorossi legata alla valutazione del cartellino. Dejan Stankovic, però, consiglia all’Inter di chiudere la trattativa per il bomber classe ’86: “Conosco Edin, da tanti anni. È un grande centravanti, un punto di riferimento. Ha avuto i suoi periodi di crisi, ma prenderlo sarebbe un vantaggio“, le parole dell’ex centrocampista di Inter e Lazio a ‘La Gazzetta Sportiva’. Poi il messaggio a Nainggolan, escluso ufficialmente da Marotta: “Gli dico che nel 2009 per due mesi l’estate venivo parcheggiato un giorno sì e l’altro pure sul treno di qualche mio ex allenatore. Dovevo andar via, alla fine sono rimasto e ho vinto tutto. Chissà…” Infine su Icardi: “Come giocatore non si discute. La pensa così anche chi non lo dice. Poi sul resto non entro, non mi interessa. Dico però che per l’Inter sarebbe meglio cederlo all’estero, per evitare di rinforzare una potenziale rivale in Italia”.