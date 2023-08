Inter, oggi tentativo per Taremi del Porto. C’è l’idea Arnautovic

Lasciando il pantano della Red Bull Arena, i dirigenti dell’Inter si sono convinti ancora di più di ciò che già sapevano: c’è un deficit di fisicità nell’attacco di Inzaghi, scrive Filippo Conticelli su La Gazzetta dello Sport. Andrà colmato in ogni caso e indipendentemente dall’eventualità di un investimento massiccio su un attaccante in arrivo dall’estero. Per questo, un profilo che conosce bene la Serie A (e l’Inter) è salito rapidamente nel gradimento della società nerazzurra: Marko Arnautovic, ex “Tripletista” e stella del Bologna che due stagioni fa fece perdere lo scudetto nell’infausta notte dell’autogol di Radu, è ormai il preferito tra quelli che giocano già da noi. Distaccato e di molto Beto, ha il placet di Inzaghi, che cerca proprio quella capacità di tenere palla, occupare l’area, far respirare e anche segnare. I nerazzurri hanno già ricevuto un primo no squillante dal Bologna nei giorni scorsi, ma torneranno alla carica, magari puntando sulla voglia del giocatore di riprovare un’avventura a un livello più alto. Ma anche questa strada potrebbe diventare subito in salita: la società emiliana, infatti, ha ripetuto più volte che non lo darà via per poco e la richiesta di 15-20 milioni per un giocatore di 34 anni equivale a una dichiarazione di incedibilità. Su questa rigidità, tra l’altro, si è già arenata la trattativa con la Roma, che pure aveva mosso Mourinho in persona e convinto lo stesso Marko.