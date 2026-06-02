L'Inter non perde di vista Ndicka. Il difensore della Roma continua a essere un nome presente nei radar nerazzurri, anche se la priorità per il reparto arretrato resta Solet. La pista che porta all'ivoriano è legata soprattutto al futuro di Bisseck. Il tedesco piace in Premier League e non solo. In caso di cessione, l'Inter potrebbe tornare con decisione sul centrale giallorosso. Non è una novità assoluta. Ndicka era già stato valutato nei mesi scorsi, quando attorno ad Alessandro Bastoni si erano rincorse diverse voci di mercato. La Roma, però, non intende fare sconti. Il club giallorosso - scrive Roberto Maida su 'La Gazzetta dello Sport' - ha bisogno di plusvalenze, ma non aprirà la porta ai propri big senza un'offerta all'altezza. La valutazione di Ndicka resta infatti attorno ai 30 milioni di euro. L'Inter osserva. E aspetta. Molto dipenderà dalle eventuali uscite. Se Bisseck dovesse salutare, il nome di Ndicka potrebbe tornare rapidamente in primo piano. Per strapparlo alla Roma, però, serviranno soldi. E anche parecchi.