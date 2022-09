Inter, Lukaku è tornato per la sterzata e punta a giocare titolare contro la Roma

Non c’è la minima nostalgia di Londra e, in assoluto, della dorata Premier League, campionato con il quale il belga ha ormai bisticciato: certe critiche sprezzanti, a volte volgari, hanno lasciato ferite profonde. Impossibile sapere ora quanto l’andamento della stagione interista possa modificare il suo umore, ma il voto belga per l’Inter è davvero consapevole, solido. Come l’amore per la città, che sta riscoprendo un po’ alla volta: nell’ultima settimana ha fatto la spesa per due volte al market di City Life e la gente in fila alla cassa quasi non ci credeva. Anche per questa minuta umanità Milano gli piace al punto di non volerla lasciare presto. Per questo l’accordo sulla parola per rinnovare il prestito, costato finora 8 milioni, dovrebbe essere confermato a fine stagione.