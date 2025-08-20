Ieri per la ripresa ad Appiano c'era lo stato maggiore nerazzurro, d'accordo sul numero due: sono gli acquisti pianificati per la nuova Inter entro la fine del mercato. Li vuole il tecnico, li condivide la dirigenza: saranno un centrocampista “totale”, di grande passo, e un difensore di una certa duttilità. In mezzo, soprattutto, l'Inter è un frullare di idee, visto che piange il telefono e non c'è comunicazione con la Capitale: al momento, infatti, non si sono aperti spiragli perché la Roma consideri un'offerta nerazzurra per Manu Koné. Come scrive 'La Gazzetta dello Sport', per questo, tra le varie ipotesi alternative, si pensa a un replicante più giovane del francese: tra i tanti, Djaoui Cissé, 2lenne predestinato del Rennes, intriga più degli altri. Koné, centurione di Deschamps, resta comunque il preferito in assoluto in quella posizione, al punto che l'Inter metterebbe l’intero vecchio budget “lookmaniano” su di lui: sarebbero 45 milioni per i giallorossi, costretti a camminare sulle uova del fair play Uefa. Proprio per la delicatezza dei conti giallorossi, l'eventualità di un Koné interista non è ancora da escludere del tutto. Nel frattempo, però, îl presidente Beppe Marotta e il ds Piero Ausilio non possono che cautelarsi guardando altrove. Ad Anversa hanno osservato Mahamadou Doumbia, medianone classe 2004, su cui sono caduti gli occhi di altre big.