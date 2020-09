Inter-Kolarov, è fatta

La fumata stavolta è bianchissima. Aleksandar Kolarov è un nuovo giocatore dell’Inter: limata con la Roma la distanza iniziale tra la richiesta di 2 milioni e l’offerta da 1, con la quadratura del cerchio trovata come era preventivabile a metà strada: uno sforzo per uno e tutti contenti. La Roma incassa dunque 1,5 milioni, ora manca soltanto la firma sul contratto annuale da 3 milioni netti con opzione sul secondo da parte del laterale serbo per sancire l’ufficialità dell’operazione.

Il blitz per Kolarov, come scrive Vincenzo D’Angelo su “La Gazzetta dello Sport”, è l’illustrazione pratica di quella che è la nuova strategia dell’Inter, costretta dalla crisi economica generata dal Covid a muoversi con cautela più sulle opportunità di mercato che sui grandi investimenti. L’operazione Kolarov è stata condotta esattamente seguendo queste indicazioni: un giocatore di esperienza internazionale che può ricoprire più ruoli, portare una mentalità vincente al gruppo e che non va a gravare sul bilancio del club. L’arrivo di Kolarov garantisce a Conte un jolly prezioso. E non soltanto per la fase difensiva. Nelle tre stagioni a Roma, Kolarov ha messo a segno 19 reti e realizzato 18 assist. E in più il suo sinistro sarà un’arma importantissima sui calci piazzati, diventati una vera croce per il popolo nerazzurro.