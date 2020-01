Inter e Roma, che intrigo: spunta lo scambio tra Politano e Spinazzola. Suso, un rebus

Matteo Politano sorpassa Jesus Suso, e la Roma impacchetta un affare-lampo con l’Inter. In cambio ai nerazzurri sta per andare l’esterno Leonardo Spinazzola, ora nelle retrovie della rosa giallorossa. Il colpo di scena, racconta Laudisa su La Gazzetta dello Sport, matura all’ora di cena in una giornata che aveva visto a lungo il club giallorosso sulle tracce dell’ala spagnola del Milan. Ma la prospettiva di uno scambio con il terzino di scuola-Juve ha evidentemente indotto il club nerazzurro a prendere in seria considerazione questa opzione. Oggi si profilano scelte importanti: dentro o fuori.

A Trigoria ieri mattina il nome Suso era gettonatissimo con la prospettiva di un prestito con diritto di riscatto ad incuriosire (non va mai dimenticato che per l’estate la società giallorossa si è messa sulle tracce del belga Mertens, a scadenza di contratto con il Napoli) e lo spagnolo interessato ad un trasferimento nella Capitale, anche se solo per pochi mesi. In questa fase di studio il Milan cade dalle nuvole, almeno in apparenza. Del resto, la posta in gioco è tanta: in via Aldo Rossi devono tornare i conti tecnici ed economici e non è facile. Giustificata, quindi, la cautela mediatica di Zvone Boban e Paolo Maldini.

Politano è obiettivo anche del Milan. I suoi estimatori giurano che può disimpegnarsi bene anche come seconda punta (con Castillejo in uscita), oltre che come esterno alto nel 4-4-2. Tant’è vero che per il giocatore interista non vanno sottovalutate altre opzioni. Ma evidentemente il contropiede della Roma, che ha in mano anche l’alternativa Shaqiri, sta bruciando tutte queste incertezze. Dalla sfortunata uscita di scena di Zaniolo, sta nascendo un’operazione di mercato che all’improvviso può accontentare anche i nerazzurri. Inter e Roma devono definire i contorni economici di questo scambio, visto che i nerazzurri valutano Politano 25 milioni e, al massimo, contemplano l’ipotesi di un prestito con obbligo di riscatto, mentre Spinazzola è stato messo a bilancio a 30 milioni: insomma, la partita è ancora aperta.