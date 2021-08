Inter-Dzeko, ora è fatta: Edin oggi a Milano per le visite mediche

ll bosniaco primo colpo in attacco per il dopo Lukaku. Contratto biennale da 5 milioni più bonus. Decisivo l’ok di Mourinho, la Roma aspetta il sì di Abraham

La carambola non è ancora partita, ma almeno una palla sta per andare in buca: oggi Edin Dzeko, liberato da Mourinho, farà le visite mediche a Milano in attesa di mettere la firma sul nuovo contratto interista. Da giorni il bosniaco è il centravanti in pectore dei campioni di Italia: i quasi 2 milioni di indennizzo ai giallorossi per liberarlo più il biennale nerazzurro da 5 più bonus sono, infatti, cosa fatta, si legge su La Gazzetta dello Sport. Dopo gli esami medici, il passaggio formale anche perché è in arrivo l’ultimo assist della Roma, che aspetta solo il sostituto del bosniaco: i giallorossi, forti di un’intesa totale col Chelsea, stanno mettendo il massimo impegno per arruolare Tammy Abraham. Pensano che le riflessioni dell’erede designato di Edin finiranno presto e che il talento inglese si deciderà a venire in Italia con un contratto quinquennale.