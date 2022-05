Inter, Dybala-Mkhitaryan: via al doppio assalto

Ieri la dirigenza ha incontrato Inzaghi per le consuete pianificazioni di mercato

E con un rilancio tutt’altro che banale per il futuro nerazzurro: non ci si accontenterà solo di confermarsi sui livelli già alti del 2021-22, ma il club proverà a spingersi un gradino più su. Questa dichiarata “ascensione” passa da un allenatore a cui viene rinnovata la fiducia, con le parole e con un contratto nuovo, e da un mercato fatto di occasioni da cogliere. Quelle varie in entrata e quelle da calibrare in uscita. Nel primo caso ci si ferma alla solita stazione argentina, Paulo Dybala, ma pure in quella più esotica, armena, di Henrikh Mkhitaryan. Nel secondo si punta a rendere meno dolorosa possibile la cessione, quasi obbligata, di un big della rosa. Tradotto: venderne uno che non sia Lautaro.