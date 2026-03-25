Inter, Djorkaeff: “Quello alla Roma il mio gol più bello, è nel cuore di tutti”

L’ex stella nerazzurra gioca già la sfida con i giallorossi e torna sulla famosa rovesciata: "Segnarla al Meazza è stato qualcosa di unico"

Redazione 25 marzo 2026 (modifica il 25 marzo 2026 | 07:53)

Passa il tempo, ma non perde il vizio del gol, Youri Djorkaeff. Anche se si tratta di una partitella tra vecchie leggende del calcio internazionale. L'ex Inter ha parlato del momento dei nerazzurri tornando anche sul famoso gol in rovesciata segnato alla Roma, proprio l'avversaria alla ripresa del campionato: "Non è stato il mio gol più importante, ma è quello più bello, il più incredibile tra i più di 200 gol che ho realizzato in carriera. Ed è anche quello rimasto nel cuore e nella memoria della gente. Ogni anno salta fuori sui giornali, i tifosi me ne parlano, non solo in Italia ma pure in giro per il mondo. E per me, segnarlo proprio al Meazza resta qualcosa di unico", ricorda a 'La Gazzetta dello Sport'.

Il calendario propone di nuovo un duello cruciale tra Inter e Roma. Come vede la sfida in chiave scudetto? "Purtroppo l’Inter è uscita dalla Champions, che è una competizione importante per il club, ma è comunque davanti in campionato, in lotta per lo scudetto. Vedo una squadra che, se gioca bene, vince".

Sarebbe drammatica un’altra esclusione dal Mondiale? "Non è normale vedere la nazionale italiana costretta a fare per la terza volta di fila gli spareggi. Qualificarsi per il prossimo Mondiale deve essere la cosa più importante per tutto il calcio italiano. Non si può pensare a un altro mondiale senza gli azzurri. Stare fuori una volta, può succedere. La seconda, è un problema. Se succede di nuovo, significa che c’è qualcosa che va cambiato. Il fatto è che ogni volta si parla molto, si annunciano cambiamenti, ma poi rimane tutto uguale. Va fatto un piano di sviluppo serio, come lo hanno fatto in Francia, Spagna e Germania".