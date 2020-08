Inter, da Skriniar il cash per arrivare a Smalling

In casa Inter potrebbe partire Skriniar, un anno fa era corteggiato a peso d’oro. In Premier c’erano club disposti a pagare più di 70 milioni per il suo cartellino. Ora la valutazione è cambiata anche perché l’ultimo Skriniar non è più una pedina chiave nell’Inter di Conte, scrive Luca Calamai su “La Gazzetta dello Sport”. Dovesse partire, il primo obiettivo è Chris Smalling che la Roma sta provando a riprendere: la valutazione di 20 milioni del Manchester United potrebbe essere fuori dai budget giallorossi. La cifra invece non spaventerebbe un’Inter che riuscisse a fare cassa con Skriniar. Marotta segue con attenzione anche lo scenario legato al giovane Marash Kumbulla che il Verona valuta 30 milioni.